На межбанке дешевеют доллар и евро

В четверг, 2 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,00/25,04 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9020/27,9440 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3700/0,3710 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,0512 грн/долл., к этому часу заключено 516 сделок на сумму 466,08 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2505.1207 (2 июня – 2509.7590)

100 EUR – 2802.7290 (2 июня – 2804.4047)

10 RUR – 3.7530 (2 июня – 3.7675)