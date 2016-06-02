В Великобритании представили дизайн пластиковой банкноты с Черчиллем (фото)

Новая купюра будет пластиковой, наподобие банкнот, которые используются в Австралии, Канаде, Брунее и еще ряде стран. Как заявляют в банке, это поможет бороться с фальшивомонетчиками и продлит срок использования каждой купюры до пяти лет, передает Би-би-си.

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Говоря о минусах пластиковых купюр, в банке признали, что новые купюры поначалу, скорее всего, будут слипаться в кошельке.

Новая купюра посвящена знаменитому британскому премьеру Уинстону Черчиллю и его речи в Палате общин британского парламента, произнесенной 7 мая 1940 года. Рядом с портретом Черчилля на купюре размещается отрывок речи - "Мне нечего предложить (британцам) кроме крови, тяжкого труда, слез и пота".

Речь, также известная под названием "Кровь, пот и слезы", была первой речью Черчилля в качестве премьер-министра после вступления Великобритании во Вторую мировую войну. На заднем плане изображены часы Биг Бен, стрелки которых показывают три часа - примерно в это время была произнесена речь.

Подробно рассмотреть купюру и узнать больше об ее символике можно наспециальном сайте.

За пластиковой "пятеркой" последуют купюры номиналом 10 и 20 фунтов. На "двадцатке" будет изображен британский художник Джозеф Уильям Тернер, ее выпуск начнется в 2020 году. На купюре достоинством в 10 фунтов, которую введут в оборот в 2017 году, будет изображена писательница Джейн Остин.

Новая купюра достоинством 5 фунтов будет запущена в оборот 13 сентября. Как отмечают эксперты для того, чтобы приспособить под новые деньги банкоматы и кассы, владельцам банков и магазинов придется потратить около 200 млн фунтов (почти $290 млн).