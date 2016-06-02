НБУ предоставил правоохранителям данные о преступной деятельности в банке "Михайловский"

Национальный банк Украины направил правоохранительным органам письмо о деятельности банка «Михайловский», которая может свидетельствовать о наличии в действиях руководства финучреждения признаков организованной преступности.

Как сообщается на сайте НБУ, 20 мая в банке не работал программный комплекс «Операционный день банка Б2», в результате чего банк своевременно не предоставил регулятору статистическую отчетность и не проводил платежи клиентов.

В то же время, когда куратор НБУ получил доступ к информации после окончания операционного дня, он обнаружил значительное количество операций, заведенных в систему в офлайн-режиме, по переводу вкладов физлиц со связанной с банком финансовой компанией, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физлиц на 1,1 млрд грн. При этом регулятор отметил, что все эти вклады состояли из максимально приближенных к гарантированной фондом сумме в 200 тыс. грн.

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Также Нацбанк сообщил, что 19 мая банк "Михайловский" переуступил требования по кредитам физлиц объемом почти 700 млн грн финансовой компании по низкой цене, что дает основания в рамках законодательства считать эти сделки ничтожными. Нацбанк подчеркнул, что, как ранее сообщал Фонд гарантирования вкладов физлиц, банк «Михайловский» остается единственным действительным кредитором по заключенным ранее договорам.

Кроме того, как сообщил НБУ, 19 мая кредитный комитет банка, вопреки ограничениям регулятора и без доведения до сведения куратора, принял ряд решений, которые позволили освободить обеспечение по кредитам связанных с банком лиц залоговой стоимостью более 2 млрд грн. По информации НБУ, Фонд гарантирования на данный момент работает над признанием этих операций ничтожными.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

В день введения в банк временной администрации его ключевой владелец Виктор Полищук, которому также принадлежит сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», заявил, что несколько дней назад продал свою долю группе физлиц.

В ответ на это заявление Нацбанк заявил, что не согласовывал приобретение существенного участия в банке «Михайловский» другим физическим лицам, поскольку указанные лица не обращались к регулятору за соответствующим согласованием.

Согласно обновленным данным на сайте НБУ о структуре собственности банка «Михайловский» на 19 мая, его владельцами являются граждане Украины Игорь Дорошенко, Виктор Ерасов, Василий Шастун, Виталий Шастун, Владимир Бакуменко, Сергей Богуцкий, Александр Денисов, Владимир Закалюжный, Виталина Ковинская, Виталий Редько, Татьяна Тимченко и Иван Чабан. При этом никто из указанных лиц не владеет долей банка свыше 10%.

Экс-глава правления банка Игорь Дорошенко с 23 мая занял пост главного исполнительного директора кипрского холдинга PT Platinum Public Ltd, владеющего «Платинум Банком».