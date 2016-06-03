Украина и США подписали соглашение о кредитных гарантиях на $1 миллиард

Правительство Украины сегодня, 3 июня, подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, от имени украинского правительства соглашение подписал министр финансов Александр Данилюк, от имени американского правительства - посол США Джеффри Пайетт и уполномоченный представитель миссии USAID Джоэль Сандефур.

Минфин напомнил, что гарантийное соглашение является частью двух- и многосторонней экономической поддержки Украины, включающей четырехлетнюю программу Международного валютного фонда, и отражает поддержку экономических реформ украинского правительства.

Соглашение призвано поддержать программы экономических реформ в Украине, поддерживаемой МВФ, Агентством США по международному развитию (USAID) и другими членами международного сообщества, а также обеспечить дальнейший доступ Украины к рынкам капитала.

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Средства в размере 1 млрд долл., которые будут привлечены в результате выпуска облигаций под кредитные гарантии США, поступят в общий фонд государственного бюджета и будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате повышения тарифов на газ.

«От имени правительства и народа Украины я хочу искренне поблагодарить США за постоянную и неизменную поддержку. Настоящее соглашение о предоставлении кредитных гарантий является важным для поддержки экономических реформ и социальной защиты уязвимых украинцев», - приводятся в сообщении слова Данилюка.

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Минфин напомнил, что данное соглашение является уже третьей кредитной гарантией от правительства США, и две предыдущие позволили нашей стране привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в 2014 и 2015 годах по рекордно низким ставкам.

Также Минфин сообщил, что гарантии предоставляются по выпуску еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. на международных рынках капитала сроком обращения 5 лет с погашением в 2021 году, а процентная ставка прогнозируется не выше 2% годовых.

Как сообщал УНИАН, ранее посол США в Украине Джеффри Пайетт заявлял, что подписание соглашения о предоставлении Украине кредитных гарантий на 1 млрд долл. зависит от переговоров с Международным валютным фондом и позиции Верховной Рады Украины.

Пайетт отметил, что ключевой вехой будет завершение переговоров между Украиной и МВФ о выделении очередного транша помощи фонда и затем обязательства Рады и в дальнейшем предпринимать жесткие шаги, которые будут необходимы для закрепления успеха, и заложить основу для того, что должно стать долгосрочной траекторией экономического роста в стране.