Порошенко ожидает скорейшего подписания Меморандума с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко ожидает скорейшего подписания Меморандума с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом вслед за предоставлением нашей стране 1 млрд долл. финансовых гарантий от правительства США, договоренность о которых была закреплена в Соглашении между властями Украины и США, подписанном в Киеве сегодня, 3 июня.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Глава государства выразил уверенность, что следом за подписанием Соглашения о предоставлении нашей стране финансовых гарантий на 1 млрд долл. состоится подписание документа о нашем сотрудничестве с МВФ (Меморандума о втором пересмотре программы реформ, утвержденной Фондом - УНИАН) и другими финансовыми организациями. Это будет способствовать экономическому росту Украины», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как подчеркнули в Администрации президента, Порошенко поблагодарил правительство США за поддержку. «С помощью мировой коалиции в поддержку Украины мы отстроим нашу страну, - цитирует пресс-служба Порошенко. - Сегодняшняя договоренность - это и есть общий фронт противодействия внешней агрессии против Украины со стороны России. Там (в России - УНИАН) не хотят, там даже боятся нашего успеха».

Присутствовавший на церемонии подписания Соглашения о фингарантиях посол США в Украине Джеффри Пайетт подчеркнул, что документ - это важный шаг на пути стабильности и экономического роста, дополнительный стимул реформ и импульс к дальнейшей реализации программы МВФ.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

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Предоставление Украине фингарантий от правительства США в объеме 1 млрд долл. является частью двух- и многосторонней экономической поддержки Украины, включающей четырехлетнюю программу Международного валютного фонда, и отражает поддержку экономических реформ украинского правительства. Соглашение призвано поддержать программы экономических реформ в Украине, поддерживаемой МВФ, Агентством США по международному развитию (USAID) и другими членами международного сообщества, а также обеспечить дальнейший доступ Украины к рынкам капитала.

Как ожидается, финансовые гарантии позволят Украине выпустить евробонды и привлечь средства в общий фонд государственного бюджета. Они будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

От имени украинского правительства соглашение подписал министр финансов Александр Данилюк, от имени американского правительства - посол США Джеффри Пайетт и уполномоченный представитель миссии USAID Джоэль Сандефур. Подписание Соглашения состоялось в присутствии президента Порошенко и премьер-министра Гройсмана.