Гройсман сообщил, когда жители оккупированных территорий получат все соцвыплаты
Премьер-министр отметил, что всех беспокоят соцвыплаты, но физически невозможно осуществлять выплаты на неподконтрольной территории.
Люди, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, получат все социальные выплаты после возобновления контроля над ними.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос относительно невыплаты страховых и социальных выплат тем людям, которые работают на предприятиях, зарегистрированных на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях.
“Всех беспокоят социальные выплаты, но физически невозможно осуществлять выплаты на неподконтрольной территории”, - отметил премьер.
При этом он добавил, что “это огромная проблема и вызов для нас всех”.
Гройсман подчеркнул, что “как только мы возобновим контроль, то все, что не было доплачено, будет выплачено каждому гражданину Украины”.