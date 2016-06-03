Гройсман сообщил, когда жители оккупированных территорий получат все соцвыплаты

Люди, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, получат все социальные выплаты после возобновления контроля над ними.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос относительно невыплаты страховых и социальных выплат тем людям, которые работают на предприятиях, зарегистрированных на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях.

“Всех беспокоят социальные выплаты, но физически невозможно осуществлять выплаты на неподконтрольной территории”, - отметил премьер.

При этом он добавил, что “это огромная проблема и вызов для нас всех”.

Гройсман подчеркнул, что “как только мы возобновим контроль, то все, что не было доплачено, будет выплачено каждому гражданину Украины”.