Гривня укрепилась на межбанке до 25,01 за доллар

В пятницу, 3 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,96/25,01 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8300/27,8810 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3720/0,3730 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,0013 грн/долл., к этому часу заключено 122 сделки на сумму 49,76 млн долл.