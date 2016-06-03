В Испании обыскали штаб-квартиру одного из крупнейших банков страны

Как сообщает газета El Mundo, в офисе, расположенном в автономном сообществе Мадрид, представители правоохранительных органов искали документы, связанные с делом 2015 года, передает kommersant.ru. Тогда судья Национальной судебной коллегии Хосе де ла Мата начал расследование деятельности британского банка HSBC в Испании.

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Решение судьи было связано с тем, что в феврале прошлого года Международный консорциумом журналистских расследований (ICIJ) получил доступ к данным о счетах более 100 тыс. клиентов швейцарского филиала HSBC. Список был составлен бывшим сотрудником банка Эрве Фальчиани, который передал его властям Франции. Отмечается, что большинство фигурировавших в списке клиентов уклонялись от уплаты налогов, поскольку счета в банке были тайными.

Напомним, в 2015 году британский банк HSBC заплатил властям Женевы 40 млн швейцарских франков ($43 млн) для урегулирования расследования об отмывании денег в частном швейцарском подразделении банка. Прокуратура Женевы пообещала закрыть расследование без публикации его результатов и не преследовать HSBC в суде, однако банку ясно дали понять, что в следующий раз, если таковой будет, урегулированием дело не обойдется.