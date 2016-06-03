Bloomberg опубликовал ТОП-200 самых богатых людей мира: украинцев среди них нет (инфографика)

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых людей мира, в который вошли 200 миллиардеров. Ни один из состоятельных украинцев не вошел в этот список.

Читайте такжеОпубликован рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes

Первое место в рейтинге занимает соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс с 85,6 млрд долл.

На втором месте испанский миллиардер Амансио Ортега с 72,7 млрд долл. Ортега создатель компании Inditex, которой принадлежит 5 тысяч магазинов в 77 странах (Zara, Bershka, Pull and Bear и другие).

Тройку лидеров замыкает американский предприниматель Уоррен Баффетт с 66,6 млрд долл.

На 5 и 6 местах расположились братья Чарльз и Дэвид Кох, совладельцы компании Koch Industries (по 54,7 млрд долл у каждого).

Читайте такжеС начала года 400 богатейших людей мира обеднели на $305 миллиардов - Bloomberg

В десятку богатейших людей также вошел основатель Facebook Марк Цукерберг - занял седьмое место с 51 млрд долл.

В первую двадцатку рейтинга вошли разработчик и сооснователь Google Сергей Брин - на 12 месте с 37,4 млрд долл. и основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма - 17 место с 33,2 млрд долл.

В рейтинг также попали 15 россиян. В частности, владелец холдинга "Интеррос" Владимир Потанин занял пятьдесят шестое место рейтинга с состоянием в 14,7 млрд долл.

Совладелец компании «Новатэк» Геннадий Тимченко с состоянием в $8,6 млрд занимает 136 место в рейтинге.