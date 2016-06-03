В Минсоцполитики опровергли увеличение пенсионного возраста на данном этапе

Правительство не планирует поднимать пенсионный возраст на данном этапе, однако в будущем это необходимо сделать, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Этот вопрос мы можем обсудить чисто гипотетически. Вот у нас не хватает денег в Пенсионном фонде. Мы едем занимать на Запад, приезжаем в Германию, встречаемся с Ангелой Меркель и скорбно ей в лицо говорим, что у нас не хватает денег на пенсии. О чем она подумает, как вы считаете, если возраст выхода на пенсию в Германии 67 лет?", - цитирует Реву пресс-служба.

По мнению министра, рано или поздно пенсионный возраст в Украине поднять придется. "Недавно пенсионный возраст подняли в Беларуси и Молдове. И в связи со старением населения Украины, по мнению министра, нам также придется пересматривать пенсионный возраст", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на нынешнем этапе рассматривают возможность поднять пенсионный возраст для тех украинцев, которые имеют небольшой стаж работы.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Александра Данилюка, проект меморандума с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, который в ближайшее время должен быть подписан и отправлен на изучение Совету директоров фонда, не содержит требований об обязательном повышении пенсионного возраста в Украине.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины также отмечали, что МВФ не требует обязательного повышения пенсионного возраста, однако настаивает на внедрении механизмов преодоления дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на данный момент составляет более 80 миллиардов гривень и покрывается за счет государственного бюджета. Всего же из госбюджета в Пенсионный фонд в текущем году перенаправят около 145 миллиардов гривень, чтобы покрыть дефицит, а также обеспечить выплаты льготных пенсий и надбавок.