Порошенко дал прогноз по росту украинской экономики и инфляции

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует рост экономики Украины по итогам 2016 года на уровне не менее 1,1% при инфляции 12% с последующим ее снижением в 2017 году до 8%.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Поставлена задача, чтобы мы достигли 1,1% роста экономики в этом году. Мы уже имеем положительную динамику в первом квартале. И инфляция в первом квартале составляет порядка 5%. Мы уверенно смотрим в будущее относительно таргетирования инфляции - до 12% за год. На следующий год сможем снизить до 8%", - сказал Порошенко.

"Уверен, что политика экономического роста должна перевести страну от "затягивания поясов" до постепенного роста доходов украинцев. Надо сметать все барьеры - административные, бюрократические, ментальные - которые мешают бизнесу, треножат предпринимателей, отпугивают инвесторов и мешают созданию рабочих мест", - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%. Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

В то же время рост ВВП в 2017 году будет значительнее. В частности, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне не менее 4%. В свою очередь, глава Стратегической группы советников по вопросам реформ при Кабинете министров Иван Миклош выразил уверенность, что Украина в случае внедрения реформ сможет уже через год-два добиться постоянного и устойчивого экономического роста на уровне порядка 6-7% в год.