Порошенко пообещал, что налоги при передаче "Roshen" в слепой траст будут уплачены в Украине

Передача кондитерской корпорации "Roshen" в слепой траст инвестиционному фонду Rothschield прошла без выведения средств из страны, все налоги уплачены и будут далее выплачиваться в Украине, заявил президент Украины, основатель корпорации "Roshen" Петр Порошенко в ходе своей пресс-конференции в Киеве.

По его словам, вспыхнувший в начале апреля скандал по поводу выведения корпорации "Roshen" в офшорную юрисдикцию не отвечает действительности.

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"Никакого офшорного скандала не было. Было расследование журналистов, которые нашли несколько фактов. Факт первый: была зарегистрирована компания, которая занималась выведением денег из Украины. Ответ: компания не имела банковского счета, никаких переводов не было и не могло быть, компания не использовалась и не могла использоваться ни для минимизации (налогов – УНИАН), ни для других вещей и была создана с одной целью – передачи активов президента Порошенко в слепой траст – доверительную собственность, чтобы отделить власть от бизнеса, что я и обещал. Я настаиваю на том, что информация о том, что были открыты счета и перечислены деньги, не отвечает действительности", – сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что передача "Roshen" в траст не требовала лицензирования со стороны Национального банка Украины и Министерства экономического развития и торговли. "До регистрации (офшорной компании – УНИАН) и передачи активов (в траст – УНИАН) были получены ответы от НБУ и МЭРТ о том, что они не могут выдать такие лицензии, потому что такие операции лицензирования не требуют», – подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что ситуацию с "Roshen" комментировали все участники расследования, включая инвестфонд Rothschield.