Ликвидность "ПриватБанка" является достаточной - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ликвидность крупнейшего в Украине "ПриватБанка" является достаточной, и состояние дел в банке является, в том числе, предметом переговоров с Международным валютным фондом.

Об этом Порошенко сказал в ходе пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о том, для чего он встречался с одним из основателей "ПриватБанка" Игорем Коломойским.

"Никаких угроз существованию банка не существует, ликвидность банка достаточная", - сказал Порошенко.

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Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка.

Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.

Национальный банк Украины осуществляет постоянный мониторинг деятельности "ПриватБанка" в целом и контроль за выполнением программы рекапитализации банка, и не имеет претензий к состоянию ликвидности банка.