Президент уверен, что Украина получит транш МВФ вовремя

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина получит положительные выводы Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда в июле и, таким образом, вовремя получит третий кредитный транш по программе EFF в объеме порядка 1,7 миллиарда долларов.

Об этом Порошенко сказал в ходе своей пресс-конференции в Киеве.

"Транш не отложен, он будет получен, – сказал президент. – Меморандум (о втором пересмотре программы реформ – УНИАН) обсуждается".

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При этом Порошенко подчеркнул, что по итогам работы миссии МВФ в Украине в мае текущего года каких-либо претензий в адрес украинских властей фонд не высказал.

Справка УНИАН. МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 миллиарда долларов, – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.