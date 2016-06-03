Доходы сводного бюджета Украины с начала года выросли на 56 миллиардов

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-май 2016 года составили 254,9 миллиарда гривень, что на 56,1 миллиарда гривень, или на 28,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом, доходы государственного бюджета за указанный период составили 200,8 миллиарда гривень. В местные бюджеты поступило 54 миллиарда гривень, поступления в общий фонд госбюджета составили 64,4 миллиарда гривень, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 114,5%.

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В разрезе основных платежей в январе-мае 2016 года прирост к соответствующему периоду 2015 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 32%, налогу на прибыль предприятий - 18,6%, налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (сальдо) - на 14,5%, налогу и сбору на доходы физических лиц - на 31,6%, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 48,1%, рентной плате за пользование недрами - на 61,3%, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - на 47,9%, части чистой прибыли (дохода), которая изымается в госбюджет - в 2,8 раза, экологическому налогу - на 7,1%.

С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 36 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, сводный бюджет Украины в январе удалось свести со значительным профицитом на уровне 9 миллиардов гривень благодаря низкому уровню финансирования расходов государственного и местных бюджетов.

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за 2015 год составили 587,1 миллиарда гривень, что на 162 миллиарда гривень, или на 38,1%, больше, чем за 2014 год.