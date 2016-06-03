Ситуация в банковской системе Украины стабилизируется – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает действия главы Национального банка Валерии Гонтаревой и заявляет, что ситуация в банковской системе Украины уже стабилизируется.

Об этом Порошенко сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

"На сегодняшний день мы имеем все основания для того, чтобы утверждать: ситуация в банковской системе стабилизируется. Так же, как и макрофинансовая стабилизация", - сказал Порошенко.

Он отметил, что глава Нацбанка является профессионалом, который обеспечивает стабильность банковской системы.

Читайте такжеГонтарева способствовала выведению из "Дельта Банка" более полумиллиарда долларов - Тарута

"Если мы имеем увеличение золотовалютных резервов, эффективное таргетирования инфляции, плавающий курс и его стабилизацию, признание лучшими рейтинговыми агентствами эффективности Национального банка, эффективные переговоры с МВФ, - то я уверен, что свою роль в обеспечении стабильности Национальный банк выдает", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 11 финучреждений с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного "Родовид Банка".