Нацбанк укрепил официальную гривню до 25 за доллар
Официальный курс НБУ на 6 июня: 100 USD – 2500,2072 гривни; 100 EUR – 2788,7311 гривни; 10 RUR – 3,7399 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2500,2072 (3 июня – 2505,1207)
100 EUR – 2788,7311 (3 июня – 2802,7290)
10 RUR – 3,7399 (3 июня – 3,7530)
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Как сообщал УНИАН, 3 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,98/25,04 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1970/28,2530 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3720/0,3730 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,0020 гривни/доллар, к этому часу заключено 465 сделок на сумму 285,85 миллиона долларов.