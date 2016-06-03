Нацбанк внес изменения в правила деятельности банков

Национальный банк Украины внес изменения в свою Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков, определив порядок включения в регулятивный капитал банка финансовой помощи акционеров.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №338, вступающее в силу завтра, 4 июня.

Согласно документу, финансовая помощь акционеров включается в основной капитал банка на основании разрешения НБУ при условии, что средства получены в денежной форме и являются безвозвратными, не являются кредитными.

При этом структура собственности банка должна соответствовать требованиям регулятора в части ее прозрачности.

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Кроме того, НБУ уточнил расчет отдельных экономических нормативов в части снижения объема кредитного риска на сумму приемлемого обеспечения.

Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 миллионов гривень.

В частности, банки должны довести уставный и регулятивный капитал до минимального размера 120 миллионов гривень к 17 июня 2016 года, 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

С 30 мая Нацбанк постановлением №336 закрепил за собой право относить банки к категории проблемных за несоответствие размера уставного капитала требованиям законодательства.