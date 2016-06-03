Всемирный банк намерен и дальше поддерживать Украину – вице-президент

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка, ссылаясь на заявление регионального вице-президента в странах Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера в ходе его первого официального визита в Украину.

"Всемирный банк – долгосрочный партнер Украины в области развития, и мы серьезно настроены на продолжение поддержки Украины и ее народа, чтобы помочь им реализовать экономический потенциал страны, – сказал Мюллер в ходе визита. – Мы надеемся на тесное сотрудничество с правительством и другими ключевыми партнерами в таких важных сферах, как финансы, налогово-бюджетная политика, энергетика, социальная защита и другие секторы, на благо народа Украины", – подытожил он.

В ходе визита Мюллер провел встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым, министром финансов Александром Данилюком, главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой для обсуждения проблем развития Украины, рекордной по объемам программы инвестиций и помощи Всемирного банка, а также важности ускорения реализации текущих инвестиционных проектов, финансируемых Всемирным банком.

Также представитель Всемирного банка провел встречи с представителями деловых, инвестиционных и дипломатических кругов, международных финансовых учреждений, гражданского общества.

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Справка УНИАН. Группа Всемирного банка за последние 2 года предоставила Украине 4,7 миллиарда долларов США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора, вместе с займами в общем размере 4,435 миллиарда долларов США от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), а также займами Международной финансовой корпорации - члена Группы Всемирного банка, главной целью которой является финансирование частного сектора, - в размере 250 миллионов долларов США.

Текущий инвестиционный портфель Всемирного банка в Украине составляет 3,1 миллиарда долларов США, из которых примерно 2,1 миллиарда долларов США еще не использовано, по 10 проектам. Большинство этих инвестиций нацелены на повышение качества базовых государственных услуг, которые приносят непосредственную пользу обычным людям, в таких сферах, как водоснабжение, водоотвод, отопление, энергоснабжение, транспорт, социальная защита и охрана здоровья населения, а также развитие частного сектора. После присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году совокупный размер операций банка в стране превысил 12 миллиардов долларов США по 70 проектам и программам.