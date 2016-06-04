Порошенко проводит в Киеве встречу группы стран - членов МВФ и Всемирного банка

"Наш приоритет - борьба с коррупцией. С нашими партнерами из США и ЕС мы внедряем лучший опыт и лучшую практику борьбы с коррупцией. Мы создали несколько органов, включая Антикоррупционное бюро", - заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи.

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Он также отметил, что в макроэкономическом плане задача власти - завершить год с ростом ВВП на уровне 1,1% и перейти в 2017 году до однозначных показателей инфляции на уровне около 8%.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Кабмин подписал соглашение с правительством США о предоставлении Украине кредитных гарантий объемом 1 млрд долл.