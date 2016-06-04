Помощь МВФ и Всемирного банка позволили Украине восстановить макроэкономическую стабильность, - Гонтарева
Помощь ключевых кредиторов Украины - Международного валютного фонда и Всемирного банка позволили украинскому правительству и Национальному банку восстановить макроэкономическую стабильность в условиях аннексии Крыма и войны на востоке стране.
Об этом заявила председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева во время встречи группы стран - членов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит в Киеве.
"Без поддержки МВФ, Всемирного банка и без поддержки партнеров было бы невозможно восстановить макроэкономическую стабильность. НБУ один бы с этим не справился", - сказала она.
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Гонтарева отметила, что Украина смогла не просто перевести программу реформ с МВФ, например, со статуса "stand-by" в статус "EFF".
"Мы получили финансовый зонтик, которая позволила нам перейти к многих реформ, включая гибкий валютный курс, очистить банковскую систему, стабилизировать платежный баланс", - отметила глава НБУ.
При этом она отметила, что изменения, которые произошли за последние два года, – безвозвратные, и Украина вряд ли сможет потерять те положительные преобразования, которые уже были сделаны.