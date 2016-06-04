Меркель об отмене санкций против РФ: когда Украина восстановит контроль над границей на Донбассе

15:36, 04 июня 2016
Финансы
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции ЕС против России могут быть отменены только после восстановления контроля Украины над украинско-российской границей на Донбассе.

REUTERS

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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«Федеральный канцлер Ангела Меркель расставила точки над "і" насчет санкций: их прекращение - после контроля Украиной над границей», - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

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