Меркель об отмене санкций против РФ: когда Украина восстановит контроль над границей на Донбассе

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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«Федеральный канцлер Ангела Меркель расставила точки над "і" насчет санкций: их прекращение - после контроля Украиной над границей», - отметил дипломат.

Федеральний канцлер А.Меркель розставила крапки над "і" щодо санкцій: їх припинення - після контролю Україною за кордоном via @dw_ukrainian — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 4 червня 2016 р.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.