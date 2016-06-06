В МВФ сообщили, когда Украина может получить очередной транш

Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда Жером Ваше в интервью на телеканале "Интер", передает 112 Украина.

"В конце июня мы дадим оценку, учитывая очень конкретные шаги. То, что было достигнуто в предыдущие месяцы – новую политику и новые показатели. Мы учтем обязательства, которые Украина взяла на себя. Это комплекс вопросов, который будет рассмотрен", - сказал Ваше.

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По словам представителя Ваше, для получения транша страна должна выполнить свои обязательства, так называемое "домашнее задание".

"Если этих действий нет - заседание Совета Директоров просто не состоится. И действительно, есть немало "домашних заданий", которые надо выполнить до этого заседания, чтобы исполнительный совет МВФ мог оценить cпособность и желание властей осуществлять реформы", - сказал Ваше, отказавшись детально пояснить в чем именно заключается "домашнее задание".

На уточняющий вопрос журналиста имеет ли решающее значение коррупция. Ваше сказал, что "вопрос коррупции в Украине является макрокритическим". "Ведь это препятствие для устойчивого экономического роста в будущем. И это проблема, которая не решалась многие годы", - подчеркнул он.

На вопрос "мы на правильном пути?", Ваше ответил, что надеется, что "мы продолжим движение по правильному пути".