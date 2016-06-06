В оккупированном Крыму бюджетникам урезают зарплаты

Один из работников бюджетной организации Симферополя рассказал, что руководство уже предупредило подчиненных, что в мае они получат зарплату меньше, чем в апреле, примерно на 10%, передает Крым.Реалии.

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"Нам это объяснили, что в бюджете нет денег, поэтому будут урезать выплаты. Если раньше мы выходили на работу в праздничные дни нам оплачивали это время дополнительно, то теперь нас пытаются не привлекать из-за экономии", – рассказал он на условиях анонимности.

Как долго продлится такое состояние, никто не уточняет. "Скоро начнутся отпуска, для всех важно, чтобы отпускные выплатили вовремя и в полном объеме, а что будет потом, мы не знаем", – отметил собеседник издания.

Так называемая власть Крыма официально эту ситуацию не комментирует.

Ранее заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил, что в российском бюджете сейчас нет денег для повторной индексации пенсий в 2016 году.