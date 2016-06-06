Украина и МВФ достигли согласия по ключевым вопросам программы реформ

Украина и ключевой кредитор страны Международный валютный фонд согласовали основные вопросы меморандума по второму пересмотру программы реформ, одобренной в марте 2015 года, и в случае достижения окончательных договоренностей Украина может получить очередной кредитный транш по программе уже в июле-августе.

Об этом в эфире телеканала ICTV сказал заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, посетивший Украину с визитом.

"Мы достигли согласия по важным вопросам, и есть несколько вопросов, которые должны быть согласованы, - сказал Липтон. - Если власти и Фонд согласуют изменения, то уже в июле-августе Украина получит транш".

Липтон отказался уточнить, какие именно детали требуют согласования, однако отметил, что наиболее острый вопрос - проведение в Украине пенсионной реформы - будет обсуждаться в дальнейшем, и на текущий момент в повестке дня не стоит.

"Пенсионная реформа будет обсуждаться в будущем. Но очевидно, что пенсионная система работает плохо, и она привела к тому, что большинство пенсионеров не получают достойной пенсии в Украине", - отметил замглавы МВФ.

В то же время он подчеркнул, что помимо пенсионной реформы, Украине нужны и другие шаги, которые обеспечили бы рост экономики и уровень жизни граждан. "Статистика свидетельствует о том, что структурные реформы идут, есть улучшения в банковской сфере, украинцы должны держаться и идти вперед", - подчеркнул Липтон.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

В то же время, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что документ должен быть подписан в ближайшее время, а заседание Совет директоров МВФ по Украине должно пройти, как и планировалось ранее, в июле.