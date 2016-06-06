Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 6 июня на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" начал ликвидацию финансового учреждения.

Согласно сообщению на сайте фонда, ликвидация будет осуществляться до 5 июня 2018 года, ликвидатором банка назначен Игорь Костенко.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк "Хрещатик" 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка "Хрещатик" в 2,8 миллиарда гривень.

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Банк "Хрещатик" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

При введении в банк временной администрации Киевгоргосадминистрация заявила, что по факту банкротства банка на правах его миноритарного акционера обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу.

Впоследствии в правоохранительные органы обратился и Национальный банк, который заявил, что располагает сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

С 27 мая Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам банка "Хрещатик" для завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение в период ликвидации банка.