Кабмин в поиске главы таможни: им может быть как украинец, так и иностранец

Заместитель главы Государственной фискальной службы, курирующий таможенное направление, может быть назначен в ближайшее время.

Об этом в ходе круглого стола сообщил журналистам советник премьер-министра Украины Юрий Федчишин.

"Что касается главы таможни, он будет назначен в ближайшее время, сейчас происходит активный поиск", - сказал он.

Советник уточнил, что должность может занять как украинец, так и иностранец, основным требованием к претендентам является профессионализм и репутация.

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"Этому человеку нужно доверять. Это должен быть человек, который будет придерживаться и интересов государства, и требований бизнеса. Историческая проблема таможенной службы - что в ней мало людей, которые могут заявить о себе, что у нас такая репутация, что нас можно назначить", - отметил Федчишин.

Как сообщал УНИАН, пост заместителя главы Государственной фискальной службы, курирующего таможенное направление, вакантен с сентября 2015 года.

В сентябре 2015 года Кабинет министров удовлетворил ходатайство главы Государственной фискальной службы Романа Насирова об увольнении заместителя главы ГФС, руководителя Таможенной службы Константина Ликарчука.

3 сентября 2015 года глава Государственной фискальной службы Роман Насиров временно перевел в свое подчинение все таможенные департаменты, которыми руководил его заместитель Константин Ликарчук. Ликарчук был назначен руководителем Таможенной службы в мае 2015 года.