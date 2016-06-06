Гонтарева обещает владельцам банка "Михайловский" сроки

Председатель Национального банка Валерия Гонтарева обещает владельцу банка "Михайловский" Игорю Дорошенко и Виктору Полищуку по 5 лет лишения свободы, сообщает Украинская правда.

"До 5 лет лишения свободы", - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о перспективах уголовного производства в связи с событиями в "Михайловском".

Читайте такжеФонд гарантирования не будет возмещать вклады в компании, связанной с банком "Михайловский"

Кроме того, по ее словам, уголовное производство нужно открывать как на главу банка Игоря Дорошенко, так и на Виктора Полищука, которому принадлежит 92,5% банка.

"Я считаю, что двоим: и Дорошенко, и Полищуку, ибо все было спланировано. Двум - по 5", - уточнила она.

Напомним, по состоянию на 23 мая 2016 года 100% акций банка принадлежит ООО "Экосипан", 92,5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.

Напомним, 23 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" к категории неплатежеспособных.

Ранее клиенты "Михайловского" жаловались, что не могут ни снять деньги, ни расплатится банковской картой.