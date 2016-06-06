Гривня на межбанке укрепилась до 24,99 за доллар

В понедельник, 6 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,97/24,99 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3320/28,3580 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3810 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 24,9817 грн/долл., к этому часу заключено 122 сделки на сумму 98,79 млн долл.