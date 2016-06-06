"Укргазбанк" завершил 8-летнее финансовое оздоровление после национализации

Государственный "Укргазбанк" успешно завершил процесс финансового оздоровления продолжительностью почти 8 лет, сообщило Министерство финансов Украины в соцсети Facebook.

Минфин напомнил, что банк 31 мая досрочно и в полном объеме погасил остаток задолженности по долгосрочным кредитам рефинансирования и стабилизационным кредитам, полученным от Национального банка Украины в 2008-2009 годы.

В сообщении отмечается, что "Укргазбанк" стал первым примером успешной национализации финансового учреждения в Украине.

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Как сообщал УНИАН, "Укргазбанк" 31 мая в полном объеме погасил задолженность по долгосрочным кредитам рефинансирования и стабилизационным кредитам, полученным от Национального банка.

На 1 января 2016 года задолженность "Укргазбанка" перед НБУ составляла 3,617 миллиарда гривень.

"Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%.

В 2015 году банк получил 256 миллионов гривень прибыли.

В рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков, Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. В том числе государство частично или полностью выйдет из капитала "Укргазбанка" до конца 2017 года.