Фонд гарантирования намерен продать розничные кредиты банков "Надра" и "Форум"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассматривает возможность продажи прав требований по беззалоговым кредитам физических лиц банков "Форум" и "Надра".

Согласно сообщению на сайте фонда, по состоянию на начало апреля этого года на балансе банка "Надра" числилось 138 776 кредитов, общая задолженность по которым превысила 580,55 миллиона гривень, банка "Форум" - более 1 тысячи кредитов на сумму 271,68 миллиона гривень.

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"Для адекватной оценки лотов и с целью организации наиболее эффективного процесса продаж Фонд приглашает заинтересованные компании проанализировать портфели активов и предоставить индикативную оценку их стоимости. Кроме того, указать желаемый размер лотов", - говорится в сообщении Фонда гарантирования.

Индикативные оценки и предложения компаний принимаются до 9 июня включительно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Надра" 4 июня 2015 года. С 6 февраля 2015 года в банке работала временная администрация. Банк "Надра" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка являлась структура Group DF Дмитрия Фирташа.

Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в банк "Форум" 14 марта 2014 года, а 13 июня начал процедуру ликвидации банка. Банк "Форум" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал подконтрольной "Смарт-Холдингу" Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр).