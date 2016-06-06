Австрийские банки подали рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег украинцев

В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Об этом Deutsche Welle сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции страны, ссылаясь на только что подведенные итоги 2015 года. В течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывании денег 197 украинцами.

Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, возросло почти в четыре раза. В 2013 году в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. В 2014 году, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло несущественно - до 48. В правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 году и о каких суммах денежных средств идет речь.

Читайте такжеВ БПП предлагают, чтобы "офшорная" ВСК первыми допросила Ляшко и ТимошенкоУвеличению банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом количество подозрений, как следует из обнародованного Федеральным ведомством уголовной полиции Австрии отчета за 2015 год, выросло до 1793. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений относительно украинцев, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за много лет. Заявления в отношении россиян, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциям среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.

Как сообщили DW в Министерстве внутренних дел Австрии, в 2015 году ни один украинец не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. За 2013 и 2014 годы суды рассмотрели дела двух украинцев, один был осужден. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев относительно отмывания денег. В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса о предоставлении правовой помощи. Вместе с тем, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в Министерстве внутренних дел.