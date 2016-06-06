Нельзя сокращать таможенников на пограничных переходах - Биленко

Этот вопрос подняла председатель общественной организации "Таможенный контроль" Инна Биленко во время круглого стола "Реорганизация налоговой и таможни", организованного институтом Горшенина.

По ее словам, сейчас на пограничных переходах катастрофически не хватает "рабочих рук".

"Все болезненно воспринимают сокращение в центральном аппарате, но у нас есть информация о том, что в данный момент началось сокращение инспекторов, которые осуществляют непосредственно работу на пограничных переходах. Яркий пример п/п Выступовичи Житомирской таможни - катастрофически не хватает людей, ведь каждый день проходит оформление транзита и импорта, а делать работу некому - машины стоят в очередях. Такая же картина на п/п Бачевск Сумской таможни", - отметила Биленко.

Бывший руководитель государственной таможенной службы Анатолий Макаренко призвал чиновников повлиять на ситуацию и не позволить оголить границы.

"У нас 7 границ (почти 7 тыс. км границы, 7 сопредельных стран). На российской границе на сегодня наших таможенников на границе – 1044 человека, русских – 1932 (больше на 61%). С Польшей – на 23% больше, с Молдовой – на 15% больше, с Белоруссией – на 21%, с Венгрией, Румынией и Словакией – на 17%. Это было год назад, сейчас эти цифры еще печальней. Мы нарушаем принцип зеркальности таможенного контроля на границе", - отметил Макаренко.

Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина также считает нецелесообразным сокращение инспекторов на пограничных переходах и пообещала тщательно изучить этот вопрос.