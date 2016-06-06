МВФ может уменьшить сумму транша для Украины до $1 миллиарда - СМИ

Международный валютный фонд может почти в два раза уменьшить сумму транша для Украины.

Об этом "Экономической правде" сообщил источник в правительстве.

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"Объем транша может быть уменьшен до 1 млрд долларов", - сказал он.

До недавних пор Украина планировала получить от кредитора транш в 1,7 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Степан Кубив ожидает, что Украина получит третий транш в размере 1,7 млрд долларов в середине июля.

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МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 миллиарда долларов, – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Ряд экспертов ожидают, что по итогам заседания Совета директоров Фонда Украина получит третий транш кредита, однако он может стать единственным для нашей страны траншем МВФ в текущем году.