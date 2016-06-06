НБУ внедряет систему дистанционной идентификации клиентов банков BankID

Национальный банк Украины внедряет систему дистанционной идентификации клиентов банков BankID и приглашает банковское сообщество, общественность и органы исполнительной власти присоединиться к публичному обсуждению данной системы.

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Как сообщил регулятор на своем сайте, к обсуждению предлагается обнародованный НБУ проект положения о Единой национальной системе дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID Национального банка Украины, позволяющей проводить дистанционную идентификацию для получения административных услуг в электронном режиме.

Нацбанк отмечает, что, пользуясь этой услугой, клиенты банков смогут избегать очередей и сложных процедур при получении административных услуг от государства, поскольку их можно будет получать в онлайн-режиме. С другой стороны, для банков система BankID предоставит возможность предложить своим клиентам новые удобные и полезные банковские услуги в режиме онлайн. Кроме того, BankID предоставляет равные возможности для игроков банковской системы, ведь центральный банк не будет хранить полученные данные о клиентах банков или использовать их в коммерческих целях.

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По информации НБУ, BankID широко используется в развитых странах мира для упрощения процесса получения административных услуг гражданами. Подобный сервис существует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии и других странах Европы.

Нацбанк напомнил, что реализация этого проекта предусмотрена Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.

Также сообщается, что система Нацбанка BankID уже работает в тестовом режиме, а запуск пилотного проекта ожидается осенью 2016 года.