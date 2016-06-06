Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,98 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2498.5658 (6 июня – 2500.2072)

100 EUR – 2835.6223 (6 июня – 2788.7311)

10 RUR – 3.7978 (6 июня – 3.7399).

Читайте такжеНацбанк: в мае гривня укрепилась к доллару на 4,1%

В понедельник, 6 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,96/24,99 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3250/28,3530 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3830 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,9857 грн/долл., к этому часу заключено 452 сделок на сумму 366,29 млн долл.