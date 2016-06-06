Суд отказал НБУ в возбуждении дела против ликвидатора "Имэксбанка"

Окружной административный суд Киева отказал Национальному банку Украины в возбуждении дела против ликвидатора «Имэксбанка» - представителя Фонда гарантирования вкладов физлиц за отказ признать кредиторские требования по задолженности банка перед регулятором на 1,038 млн грн.

Согласно решению суда, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, заявление НБУ не соответствовало требованиям Кодекса административного судопроизводства, поскольку регулятор не предоставил доказательств направления иска в адрес Фонда гарантирования, в связи с чем суд оставил заявление НБУ без движения и предоставил ему срок для устранения нарушений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины, регулятор устранит недостатки иска в ближайшее время и ожидает продолжения рассмотрения этого дела судом.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года НБУ сообщал, что суд взыскал с депутата Верховной Рады Леонида Климова (группа «Видродження») сумму задолженности по кредитному договору о предоставлении стабилизационного кредита принадлежащему ему «Имэксбанку» на общую сумму 309,851 млн грн в пользу Национального банка, а также судебный сбор в размере 4,6 млн грн.

Климов является действующим депутатом Верховной Рады Украины по избирательному округу №137 (Одесская обл.) и входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В принадлежащем Климову «Имэксбанке» с 27 января 2015 года работала временная администрация, а с 27 мая прошлого года проходит процедура ликвидации.

По информации Нацбанка, суд удовлетворил его заявление, наложив арест на жилой дом и квартиру депутата в Одессе, автомобили марки «Мерседес» и паркоместа. Кроме того, арестованы акции нескольких компаний, в том числе ФК «Черноморец», по которым последний является конечным бенефициарным владельцем. Указанное обеспечение будет способствовать выполнению решения суда в случае его вступления в законную силу.

НБУ напомнил, что договор о предоставлении стабилизационного кредита был заключен 28 ноября 2014 года и Климов выступил поручителем по этому кредиту, однако свои обязательства ни он, ни банк-заемщик не выполнили.