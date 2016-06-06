Фонд гарантирования продлил ликвидацию трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию трех банков – «Брокбизнесбанка», банков «Стандарт» и «Киев».

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация «Брокбизнесбанка» продлевается на 2 года – до 10 июня 2018 года включительно, банка «Стандарт» – также на 2 года, до 18 июня 2018 года включительно, банка «Киев» – на 1 год, до 24 июня 2017 года включительно.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация. «Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка являлась группа ВЕТЭК Сергея Курченко.

Ликвидация национализированного в 2009 году банка «Киев» в связи с присоединением его активов и обязательств к государственному «Укргазбанку» началась в июне 2015 года.

Также в июне прошлого года Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка «Стандарт», который работал на рынке Украины с 2008 года и входил в группу небольших финучреждений.