ФРС США на ближайшем заседании не будет повышать ключевую ставку

Об этом заявила глава ФРС США Джанет Йеллен, выступая на Совете по международным отношениям в Филадельфии, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Йеллен считает, что ставку стоит повышать постепенно, поскольку она ожидает улучшения экономической ситуации. Однако, как пишет издание, повышение ставки в рамках заседания на следующей неделе больше не обсуждается.

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Йеллен пояснила, что вопросы об экономических перспективах поднимались в связи с последними данными по рынку труда. Согласно опубликованному в пятницу отчету Министерства труда США, в мае работодатели добавили 38 тыс. рабочих мест.

Глава ФРС США также пояснила, что ведомство будет реагировать на новые данные и оценки риска в экономике. Она добавила, что ряд «значительных и неизбежных» неопределенностей могут повлиять на экономические перспективы и процентную ставку, включая медленные темпы роста мировой экономики, снижения инвестиций, медленный рост производительности труда в стране и неопределенность касательно инфляции.

Йеллен предположила, что экономический рост продолжится, отметив, что есть некие позитивные сдвиги, например, увеличение доходов населения и развития жилищного сектора.