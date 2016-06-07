США за год заблокировали почти $38 миллиардов активов за связи с терроризмом

США, используя инструмент финансовых санкций, заблокировали за 2015 год активов террористических организаций на 37,6 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем в 2014 году, говорится в докладе Минфина США, передает РИА Новости.

Читайте такжеГосдеп США предупредил туристов об угрозе терактов в Европе этим летом

Согласно инфографике Минфина США, больше всего активов организаций и граждан – на 14,1 миллиардов долларов, было заблокировано за связи с организацией "Исламское государство" (ИГ).

На втором месте активы физических и юридических лиц, оказывавших поддержку Аль-Каиде – более 13 миллиардов долларов. На третьем месте активы, связанные с организацией "Хезболла" – 8,2 миллиарда долларов.

Читайте также"Исламское государство" потеряло контроль над ливийским городом Бен-Джавад

Кроме того, Минфин заблокировал активы стран, по его версии, оказывающих поддержку терроризму. В частности, Куба лишилась в 2015 году доступа к активам на общую сумму в 243 миллиона долларов, Иран – на 1,98 миллиарда долларов. Куба, однако, в прошлом году была исключена США из этого списка.

Минфин США в своем отчете отмечает, что "антитеррористические санкции зарекомендовали себя как надежный инструмент, отрезающий путь финансирования международного терроризма".