Представитель МВФ в Украине: размер третьего транша будет определен советом директоров Фонда

Размер третьего транша основного кредитора Украины Международного валютного фонда будет определен на заседании совета директоров организации, которое ориентировочно пройдет в начале июля, с учетом графика следующих траншей.

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Об этом сказа постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше на круглом столе в Киеве.

“Что касается размера транша - это будет решать совет директоров МВФ. … Размер транша будет определен на заседании совета учитывая график следующих траншей”, - сказал он.

При этом Ваше подчеркнул, что МВФ по действующей программе уже выделил Украине 6,7 млрд долл., что свидетельствует о значительном стартовом финансировании страны.

“Теперь совет директоров должен оценить ход реформ и политику, проводимую руководством страны в рамках договоренностей”, - отметил представитель МВФ.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что МВФ может уменьшить сумму транша для Украины до $1 миллиарда.

До недавних пор Украина планировала получить от кредитора транш в 1,7 млрд долларов.

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Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Степан Кубив ожидает, что Украина получит третий транш в размере 1,7 млрд долларов в середине июля.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 миллиарда долларов, – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Ряд экспертов ожидают, что по итогам заседания Совета директоров Фонда Украина получит третий транш кредита, однако он может стать единственным для нашей страны траншем МВФ в текущем году.