"Укрнафта" уплатила в 2016 году свыше 2,26 миллиарда гривень налогов

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины «Укрнафта» уплатила в 2016 году в государственный бюджет свыше 2,26 млрд грн налогов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Укрнафта» уплатила 386 млн грн налоговых платежей в государственный бюджет Украины. В предыдущие месяцы текущего года компанией уплачено 1,88 млрд грн налогов», - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом пресс-служба отметила, что руководство компании отдает приоритет уплате налоговых платежей и погашению задолженности после выплаты заработной платы 26 тысячам сотрудников компании, а также финансирования других критически необходимых операционных расходов.

Комментируя уплату налогов, председатель правления «Укрнафты» Марк Роллинс отметил, что для увеличения денежного потока новое руководство компании изменило бизнес-модель. В частности, проведена реструктуризация и реформирование системы закупок и розничных продаж, а также начата программа по сокращению затрат.

«Эти меры помогут не только выплачивать все наши текущие налоговые обязательства в установленные сроки, но и внесут значительный вклад в сокращение накопленной "исторической" задолженности", - процитировала Роллинса пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, «Укрнафта» в 2015 году получила чистый убыток в размере 5,44 млрд грн по сравнению с прибылью в размере 1,265 млрд грн в 2014 году.

Согласно отчетности компании, на финансовые результаты повлияло существенное снижение базовой операционной прибыли, а также начисление резервов по налоговым обязательствам на сумму 2,6 млрд грн, штраф за несвоевременную выплату дивидендов в размере 1,6 млрд грн, а также отчисления в резервы проблемной дебиторской задолженности в размере 6,2 млрд грн.

Кроме того, «Укрнафта» в 2015 году уплатила в госбюджет дивидендов за 2011-2014 годы в размере 2,4 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2016 года долг «Укрнафты» составлял свыше 10 млрд гривень. По мнению менеджмента компании, налоговая задолженность возникла в основном из-за отказа мажоритарного акционера "Укрнафты" - компании "Нафтогаз Украины" - погашать свой долг перед ней в размере 50 млрд грн.

В связи с этим глава правления «Укрнафты» Марк Роллинс для спасения компании предложил разработать и утвердить план досудебной санации "Укрнафты".

Решение о начале процедуры досудебной санации «Укрнафты» будет приниматься на собрании акционеров, которое запланировано на 7 июля.