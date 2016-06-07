В украинских банках продолжает расти уровень проблемных кредитов

Уровень проблемных кредитов в балансах банков по результатам диагностики превысил 40% и продолжает расти до уровня выше 50% в связи с медленным восстановлением кредитования в банковской системе.

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Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, выступая на конференции о банковском кредитовании в Киеве.

«Мы много говорим о цифре NPL (уровень проблемных кредитов) в балансах банков. По результатам диагностики, эта цифра превысила 40%, а с учетом того, что банки не кредитуют, и хорошие кредитные портфели погашаются, эта цифра медленно, но уверенно ползет к 50 плюс», - сказала Рожкова.

По ее словам, есть много законодательных пробелов, мешающих банкам работать с проблемными долгами, и принятие этих законов, в том числе о финансовой реструктуризации, крайне важно, но не решит проблему.

Рожкова подчеркнула, что если банки не кредитуют, они не могут получать прибыль и «проедают» капитал, и если 2016 год не станет переломным для кредитования, то банковская система снова столкнется с проблемой низкой капитализации.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 апреля отклонила законопроект о восстановлении доверия между заемщиками и кредиторами, который должен был способствовать возобновлению кредитования в Украине и был структурным маяком в рамках меморандума между Украиной и Международным валютным фондом.

Банковская система Украины, по оценкам финансистов, на текущий момент обладает достаточным объемом доступной для кредитования ликвидности, однако банки не рискуют направлять средства на долгосрочное кредитование в силу ряда причин, включая низкий уровень инвестиционной привлекательности Украины, риски платежеспособности заемщиков, значительный объем проблемных кредитов и риски судебной системы.

Ранее Национальный банк сообщал, что ожидает возобновления кредитования не ранее середины лета 2016 года при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.

26 апреля депутаты зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект о восстановлении доверия между заемщиками и кредиторами взамен отклоненного (№4529).