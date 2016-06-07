МВФ советует Украине уже сейчас разрабатывать пенсионную реформу

Украина должна уже сейчас разрабатывать пенсионную реформу, которая обеспечит стойкость пенсионной системы, для устранения дефицита Пенсионного фонда и реализации среднесрочного бюджетного планирования.

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Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше на круглом столе в Киеве.

“Необходимо видеть горизонт в перспективе более двух лет, и это особенно важно в контексте пенсионной реформы. Меры, которые могли бы обеспечить стойкость пенсионной системы, нужно было бы предпринять уже сейчас для того, чтобы эффект был заметен уже на этапе среднесрочного бюджетного планирования. Важно планировать эти меры, потому что дефицит Пенсионного фонда достиг 145 млрд грн”, - сказал он.

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По словам Ваше, важными аспектами среднесрочного планирования также являются финансирование оборонного сектора и образования, которые так же требуют реформ и системных решений.

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Александра Данилюка, проект меморандума с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, который в ближайшее время должен быть подписан и отправлен на изучение Совету директоров фонда, не содержит требований об обязательном повышении пенсионного возраста в Украине.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины также отмечали, что МВФ не требует обязательного повышения пенсионного возраста, однако настаивает на внедрении механизмов преодоления дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на данный момент составляет порядка 140-145 млрд грн и покрывается дотацией из госбюджета.