Гривня продолжает укрепляться: на межбанке 24,97 за доллар

Во вторник, 7 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,94/24,97 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3500/28,3790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3840 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,9600 грн/долл., к этому часу заключено 47 сделок на сумму 15,11 млн долл.