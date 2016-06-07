Гривня продолжает укрепляться: на межбанке 24,97 за доллар
12:51, 07 июня 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3500/28,3790 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 24,9600 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 7 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,94/24,97 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3500/28,3790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3840 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,9600 грн/долл., к этому часу заключено 47 сделок на сумму 15,11 млн долл.
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