Украинцы в мае продали валюты почти в 10 раз больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в мае составила 319,2 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно приведенным данным, в мае банки продали наличную валюту населению на 36 млн долл., купили – на 355,1 млн долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины в апреле составила 343,8 млн долл.

Чистая продажа наличной иностранной валюты населением в 2015 году составила 1,55 млрд долл.