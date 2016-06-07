Насиров уверяет, что налоговая милиция работает в рамках закона

Налоговая милиция работает в рамках действующего законодательства, заявил в ходе встречи с журналистами глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Читайте такжеНасиров считает нецелесообразным ликвидировать налоговую милицию

"Я думаю, если теоретически налоговая милиция действовала бы вне закона, то мы в тот же самый день увидели бы бизнес и их юристов, которые бы подавали заявления юридического характера в прокуратуру. Такого нет. Поэтому я вам точно могу сказать, что все действия налоговой милиции, которые есть, они в рамках закона", - сказал Насиров.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Министерства финансов Александр Данилюк заявил, что налоговая милиция работает вне закона, так как при проверках ссылается на закон "О милиции", которого уже не существует.