НБУ ожидает завершения полной диагностики банковской системы до середины 2017 года

Национальный банк Украины по результатам диагностики 20 крупнейших банков, на которые приходится 86% банковской системы, подписал с 18 банками программу докапитализации, и ожидает завершения диагностики оставшихся банков до середины 2017 года.

Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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«Мы закончили диагностику 20 крупнейших банков, по 18 банкам мы подписали программу докапитализации, которая рассчитана на 3 года. На сегодняшний день эти 18 банков составляют 86% банковской системы. Поэтому капитализация этих банков - это и есть для нас процесс очищения, который прошел», - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что регулятор разработал беспрецедентную программу, рассчитанную на 3 года, и теперь все зависит от акционеров и от их готовности поддерживать свои банки.

«Мы начали в этом году диагностику следующих 40 банков. Оставшиеся банки мы должны будем продиагностировать до середины 2017 года. Это совершенно не значит, что мы с ними не работаем в обычном режиме», - добавила Рожкова.

Она подчеркнула, что проблемы у всей банковской системы и причины ухудшения качества активов – одинаковые, и НБУ продолжает работать с акционерами и менеджментом банков, от которых и зависит дальнейшая судьба финучреждений.

«Банкротство может быть всегда, и это не обязательно из-за того, что нарушены какие-то нормативы. Может быть много разных причин. Более того, когда некоторые СМИ раскачивают ситуацию по отдельным банкам, что происходит довольно часто, и появляется информация разной степени достоверности, то, наверное, этот вопрос нужно задавать коллегам», - отметила Рожкова, отвечая на вопросы журналистов.

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Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 11 финучреждений с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

По состоянию на 1 мая в Украине насчитывалось 109 финансовых учреждений, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности.

Всемирный банк в рамках мер украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.