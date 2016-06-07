В Кабмине назвали стоимость обслуживания системы Prozorro

Стоимость обслуживания разработанной Министерством экономического развития и торговли Украины системы электронных закупок ProZorro составляет 30 миллионов гривень в год, сообщил в комментарии УНИАН заместитель министра экономразвития Максим Нефедов.

"30 миллионов гривень - это стоимость поддержки системы", - сказал он.

Нефедов отметил, что финансируют систему поставщики, участвующие в аукционах.

«Мне было бы легче получить 30 миллионов гривен бюджетного финансирования, но проблема в том, что это было бы еще одним элементом давления на ProZorro. Сегодня финансирование есть, а завтра пришел плохой министр финансов и финансирования нет», – отметил замглавы Минэкономразвития.

При этом платят за пользование системой как победитель аукциона, так и проигравшие, что, таким образом, отфильтровывает участников, которые реально заинтересованы в конкурсе, от остальных и уменьшает нагрузку на ProZorro.

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Нефедов добавил, что государственные органы и компании, которые объявляют аукцион, не платят за пользование системой.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

На данный момент количество тендеров в системе уже превысило 108 тысяч. Общая плановая сумма тендеров составляет 34,94 миллиарда гривень. Количество заказчиков, присоединившихся к системе, превышает 5,5 тысячи. Среднее количество предложений на одни торги – 2,79 участника тендера, общая сумма экономии – 1,57 миллиарда гривень. Ожидается, что по итогам 2016 использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень.

В мае система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector (государственный сектор).