Goldman Sachs: долговая нагрузка в Китае значительно превышает официальные показатели

Долговая нагрузка на экономику Китая на деле значительно превышает официальные показатели, наряду с другими официальными оценками, вызывающими все меньшее доверие на рынках.

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Об этом в своем отчете указывает группа аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.

Многие инвесторы пытаются понять, в какой мере рост экономики Китая вызван долговыми обязательствами, — это необходимо для создания актуальных и действенных механизмов долгового финансирования в китайскую экономику. В настоящее время многие инвесторы полагаются на созданный китайскими властями статистический инструмент, известный как общее социальное финансирование (Total social financing, TSF) — он, по утверждению властей, позволяет оценить объем теневого банковского финансирования в общей массе расходов экономических субъектов, сообщает RNS.

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В Goldman же считают, что официальная оценка TSF не отражает реальный объем долгов, создаваемых в теневом банковском секторе, и степень прироста долговой нагрузки. Разницу в официальных оценках и оценках по методике инвестбанка аналитики описывают как «неудобную тенденцию, которая становится все более и более неудобной».

Основной проблемой эксперты считают рост непрозрачных кредитов, которые выдаются как в теневом секторе, так и банками, через небанковские организации, а не напрямую предприятиям. Этот «кругооборот» денег помогает увеличивать прибыль банков, а также прирост инвестиций в финансовом секторе и объема средств на балансах банков — без перехода денег в реальный сектор экономики и сопутствующий рост денежного агрегата М2.

Таким образом, денежная масса Китая не полностью учитывает объем кредитов, выдаваемых в китайской экономике. Отталкиваясь от этого, в Goldman решили рассчитать объем выданных кредитов как денежный поток от домохозяйств и компаний в различные виды вложений. На основании этой оценки общий объем выданных кредитов составил, по расчетам Goldman Sachs, 24,6 трлн юаней.